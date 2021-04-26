AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Giovanni analisa início de trabalho no Avaí e elogia companheiros de time: 'Mentalidade vencedora'
futebol

Giovanni analisa início de trabalho no Avaí e elogia companheiros de time: 'Mentalidade vencedora'

Meia chegou no clube catarinense em 2021 e tem sido um dos destaques na temporada...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:05
Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí
Com as quartas de final do Campeonato Catarinense em andamento, o Avaí vai encarar o Athletico-PR na próxima fase da Copa do Brasil. Próximo de completar a décima partida com a camisa do clube, o meia Giovanni comentou o bom início pelo Leão em sua primeira temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Catarinense-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 30 astros que jogaram por times do Nordeste e você não lembra
- Estou muito feliz pela fase que o time se encontra. São alguns jogos sem tomar gol e os objetivos traçados na Copa do Brasil e no Campeonato Catarinense estão sendo alcançados, e não tinha outra forma de começar minha trajetória aqui a não ser assim - disse o meia.
Giovanni também aproveitou para elogiar a postura e o desempenho de todos os envolvidos no dia a dia do clube, impressão que teve desde que chegou.
- Feliz por ter chegado aqui, ter conquistado meu espaço. Grupo é muito unido, e essa união tem sido mostrada dentro de campo, com os bons resultados e a mentalidade vencedora - concluiu Giovanni.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova quadra coberta de Jardim da Penha será inaugurada na sexta-feira (31)
Ação aconteceu no bairro Aeroporto
Operação prende três suspeitos de homicídios e tentativas em Nova Venécia
Neymar Jr, atacante da Seleção Brasileira
Neymar diz que 'deu a vida e o sangue' na seleção brasileira e descarta volta: 'Não quero mais'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados