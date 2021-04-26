Giovanni analisa início de trabalho no Avaí e elogia companheiros de time: 'Mentalidade vencedora'

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí

Com as quartas de final do Campeonato Catarinense em andamento, o Avaí vai encarar o Athletico-PR na próxima fase da Copa do Brasil. Próximo de completar a décima partida com a camisa do clube, o meia Giovanni comentou o bom início pelo Leão em sua primeira temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Catarinense-2021 clicando aqui

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- Estou muito feliz pela fase que o time se encontra. São alguns jogos sem tomar gol e os objetivos traçados na Copa do Brasil e no Campeonato Catarinense estão sendo alcançados, e não tinha outra forma de começar minha trajetória aqui a não ser assim - disse o meia.

Giovanni também aproveitou para elogiar a postura e o desempenho de todos os envolvidos no dia a dia do clube, impressão que teve desde que chegou.