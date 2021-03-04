futebol

Giovaninha comemora artilharia do São Paulo no BR Feminino Sub-18

Camisa dez, atacante do Tricolor tem cinco gols na competição e marcou na vitória diante do Internacional por 3 a 1 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 14:30

Crédito: Adriano Fontes / CBF
O São Paulo vem fazendo uma boa campanha no Brasileiro Feminino Sub-18. Semifinalista da competição, o Tricolor bateu o Internacional por 3 a 1, no jogo de ida, fora de casa, e agora enfrenta as Coloradas na próxima segunda-feira (08), às 15h, no CFA Laudo Natel, em Cotia.
Uma das destaques do time é a camisa dez e atacante Giovaninha. Artilheira do time na competição com cinco gols, ela comemorou a boa fase e projetou sua volta ao time profissional, com apenas 18 anos.
>> VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO - É sempre muito importante marcar e mostrar evolução. Atacante precisa de gol e estou trabalhando forte para levar isso também para quando eu retornar ao profissional - afirmou a jogadora ao site oficial do São Paulo.
Neste ano, após uma temporada com a equipe principal, a atleta voltou a equipe de base para disputar o Brasileiro. Mais experiente, ela vem se destacando no torneio e sonha com o título da competição. - Acredito que não só eu, mas todas as atletas almejam muito esse título, ainda mais por ser o único que não conseguimos conquistar com a base ainda. Estamos muito focadas para buscar essa vaga na final e ter a oportunidade de lutar novamente pelo título. Eu gostaria de fechar minha passagem na base com chave de ouro - finalizou.

