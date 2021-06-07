Giovani comemora estreia como profissional e projeta sequência do Mirassol na Série C

Crédito: Marcos Freitas/Mirassol FC

Depois de chegar na semifinal do Paulistão pelo segundo ano seguido, o Mirassol iniciou sua caminhada na Série C. Com algumas perdas no elenco, a equipe também conta com alguns reforços, entre eles um jogador conhecido, que já vestiu a camisa do clube nas categorias de base.

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Giovani, de 20 anos, pertence ao Atlético-MG e foi emprestado à equipe paulista nesta temporada.

Pela primeira partida da competição, o atacante fez sua estreia como profissional. Ele afirma que realizou um de seus sonhos, se diz grato pelo clube que já tinha defendido quando era mais novo e quer seguir evoluindo para conquistar espaço no time titular.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO- Foi uma sensação muito boa voltar a vestir a camisa do Mirassol em uma partida e realizar mais um sonho realizado, que foi estrear como profissional, ainda mais pelo clube que acreditou em mim desde as categorias de base. Só tenho que agradecer e seguir trabalhando firme para buscar ajudar a equipe nas próximas partidas. - disse.

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Na derrota para o Ypiranga por 2 a 1, Giovani chegou a balançar as redes, porém a arbitragem anulou o que seria seu primeiro gol como profissional. Apesar da derrota, ele ressalta as expectativas do elenco na Série C e já visa o próximo confronto, contra o Botafogo-SP.

- Sabíamos que o Ypiranga viria para se defender, mas tomamos um gol no início do jogo, o que acabou dificultando um pouco a nossa proposta para a partida. Agora temos que levantar a cabeça e trabalhar para a sequência do campeonato. Nossa expectativa é muito boa, sabemos que será temos um jogo difícil pela frente, assim como todos os outros da Série C, mas estamos preparados para entrar em campo e buscar os três pontos. - concluiu.