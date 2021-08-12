Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Giovani Albuquerque relembra primeiros gols como profissional pelo Mirassol antes de reencontro com Botafogo-SP
futebol

Giovani Albuquerque relembra primeiros gols como profissional pelo Mirassol antes de reencontro com Botafogo-SP

O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 no primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 18:37
Crédito: Léo Roveroni/Agência Mirassol
Pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe o Botafogo-SP no próximo sábado (14), às 11h. Na briga para entrar na zona de classificação da competição, o confronto será especial para Giovani Albuquerque, do Leão, já que no primeiro turno marcou dois gols na vitória por 3 a 1, seus primeiros como profissional.
Quais clubes iriam estourar o fair play financeiro no Brasil? Saiba aqui
O atacante revelou que é diferente encarar o Botafogo-SP e quer repetir a dose no segundo turno, desta vez jogando no Maião, onde o Mirassol tem histórico favorável. Ele ressaltou a qualidade da equipe adversária, porém quer o triunfo para encostar no pelotão da frente no grupo B.
- A primeira partida contra o Botafogo foi muito especial para mim, porque marquei meus primeiros gols como profissional e agora tenho a oportunidade de jogar contra eles novamente. Espero que a história se repita e que a gente possa sair com a vitória. O time deles é qualificado, sabemos que será uma partida difícil, mas estamos preparados e esperamos fazer uma grande partida dentro do Maião para somar os três pontos e encostar neles. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOPara Giovani, o Mirassol está no caminho certo, porém é preciso corrigir os erros cometidos nas últimas partidas para engatar uma sequência positiva na reta final da primeira fase. Além disso, o atacante acredita que o clube paulista irá crescer no campeonato para entrar no G4 do grupo.
- Acabamos oscilando em alguns momentos, mas precisamos continuar trabalhando e buscando sempre melhorar. Acredito muito no trabalho que está sendo feito aqui e a única saída é visar a evolução a cada dia que passa. Vamos dar a volta por cima e crescer na competição para alcançar nossos objetivos na primeira fase. - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados