Giovani Albuquerque relembra primeiros gols como profissional pelo Mirassol antes de reencontro com Botafogo-SP

Crédito: Léo Roveroni/Agência Mirassol

Pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebe o Botafogo-SP no próximo sábado (14), às 11h. Na briga para entrar na zona de classificação da competição, o confronto será especial para Giovani Albuquerque, do Leão, já que no primeiro turno marcou dois gols na vitória por 3 a 1, seus primeiros como profissional.

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O atacante revelou que é diferente encarar o Botafogo-SP e quer repetir a dose no segundo turno, desta vez jogando no Maião, onde o Mirassol tem histórico favorável. Ele ressaltou a qualidade da equipe adversária, porém quer o triunfo para encostar no pelotão da frente no grupo B.

- A primeira partida contra o Botafogo foi muito especial para mim, porque marquei meus primeiros gols como profissional e agora tenho a oportunidade de jogar contra eles novamente. Espero que a história se repita e que a gente possa sair com a vitória. O time deles é qualificado, sabemos que será uma partida difícil, mas estamos preparados e esperamos fazer uma grande partida dentro do Maião para somar os três pontos e encostar neles. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOPara Giovani, o Mirassol está no caminho certo, porém é preciso corrigir os erros cometidos nas últimas partidas para engatar uma sequência positiva na reta final da primeira fase. Além disso, o atacante acredita que o clube paulista irá crescer no campeonato para entrar no G4 do grupo.