Giovana fala após derrota do São Paulo em clássico: 'Virar a chave para buscar a classificação no Brasileiro'

Crédito: Rodrigo Corsi / FPF

Na última quinta-feira (19), o time feminino do São Paulo perdeu o clássico para o Corinthians por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O gol são-paulino da partida foi marcado pela capitã Giovana, que ressaltou que o time deve levantar a cabeça e focar nos próximos desafios.VEJA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO DE 2021!

Mesmo com o resultado negativo no Majestoso, o time se prepara para um jogo decisivo nas quartas de final do Brasileirão, contra o Internacional, no Morumbi.

- Clássico e jogo grande vai ganhar quem errar menos. Fico feliz pelo gol que marquei, mas óbvio que triste pelo resultado. Acho que nossa equipe teve um bom desempenho e temos que virar a chave para buscar a classificação no Brasileiro - afirmou a lateral direita.

Este foi o terceiro jogo da equipe são-paulina desde que retornou da pausa nas competições. As outras duas partidas foram vitória, uma pelo Paulistão e outra pelo Brasileirão, no jogo de ida contra o Internacional.

- Infelizmente quando tomamos o primeiro gol a gente baixou e sofreu o segundo. Mas depois, com a mudança de postura, fizemos o nosso gol com uma boa pressão, quase conseguindo o empate. E esse é o caminho e o jeito que o São Paulo sempre tem que jogar, atacando e pressionando o adversário o tempo todo - completou a capitã.Buscando voltar a vencer, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (22), às 11h, no Morumbi, para enfrentar o Internacional, em duelo que vale a classificação para a semifinal do Brasileirão.