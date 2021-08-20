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Giovana fala após derrota do São Paulo em clássico: 'Virar a chave para buscar a classificação no Brasileiro'

Lateral direita do Tricolor foi autora do gol da equipe na derrota diante do Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Capitã, Giovana ressaltou que o time precisa focar no Brasileirão...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:15
Crédito: Rodrigo Corsi / FPF
Na última quinta-feira (19), o time feminino do São Paulo perdeu o clássico para o Corinthians por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O gol são-paulino da partida foi marcado pela capitã Giovana, que ressaltou que o time deve levantar a cabeça e focar nos próximos desafios.VEJA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO DE 2021!
Mesmo com o resultado negativo no Majestoso, o time se prepara para um jogo decisivo nas quartas de final do Brasileirão, contra o Internacional, no Morumbi.
- Clássico e jogo grande vai ganhar quem errar menos. Fico feliz pelo gol que marquei, mas óbvio que triste pelo resultado. Acho que nossa equipe teve um bom desempenho e temos que virar a chave para buscar a classificação no Brasileiro - afirmou a lateral direita.
Este foi o terceiro jogo da equipe são-paulina desde que retornou da pausa nas competições. As outras duas partidas foram vitória, uma pelo Paulistão e outra pelo Brasileirão, no jogo de ida contra o Internacional.
- Infelizmente quando tomamos o primeiro gol a gente baixou e sofreu o segundo. Mas depois, com a mudança de postura, fizemos o nosso gol com uma boa pressão, quase conseguindo o empate. E esse é o caminho e o jeito que o São Paulo sempre tem que jogar, atacando e pressionando o adversário o tempo todo - completou a capitã.Buscando voltar a vencer, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (22), às 11h, no Morumbi, para enfrentar o Internacional, em duelo que vale a classificação para a semifinal do Brasileirão.
Com a vantagem de 2 a 1 no placar agregado, o São Paulo precisa apenas de um empate para garantir a classificação. A partida será transmitida pelo Sportv e pela CBFtv, via TikTok.

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