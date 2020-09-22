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futebol

Giménez é mais um a testar positivo para Covid-19

Zagueiro é o sexto jogador que contraiu o vírus no elenco do Atlético de Madrid...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 11:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 11:51
Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid / Site oficial
José María Giménez é mais um jogador infectado pelo Covid-19. O zagueiro uruguaio apresentou alguns sintomas e o teste confirmou que havia contraído o vírus. Ele iniciará o período de quarentena obrigatório.O treino desta terça-feira do elenco colchonero foi cancelado e os jogadores fizeram atividades individuais esperando o restante dos resultados.
Giménez é o sexto jogador do Atlético de Madrid a contrair o coronavírus. Além dele, Renan Lodi, Correa, Vrsaljko, Diego Costa e Santiago Arias também foram infectados.

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