Giménez é mais um a testar positivo para Covid-19

José María Giménez é mais um jogador infectado pelo Covid-19. O zagueiro uruguaio apresentou alguns sintomas e o teste confirmou que havia contraído o vírus. Ele iniciará o período de quarentena obrigatório.O treino desta terça-feira do elenco colchonero foi cancelado e os jogadores fizeram atividades individuais esperando o restante dos resultados.
Giménez é o sexto jogador do Atlético de Madrid a contrair o coronavírus. Além dele, Renan Lodi, Correa, Vrsaljko, Diego Costa e Santiago Arias também foram infectados.