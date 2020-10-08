Gímenez conta como foi volta aos treinos após período com Covid-19

Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid / Site oficial

Gímenez, defensor do Atlético de Madrid, voltou aos treinamentos após ter ficado isolado para se recuperar da Covid-19. O zagueiro uruguaio atendeu a imprensa e explicou como foi difícil manter uma preparação dentro de casa, uma vez que era o único infectado na família e teve que trabalhar com pouco espaço.

- Treinar em casa não é o mesmo que treinar com os companheiros, com o grupo. Não tinha campo, pude fazer muito pouco. A família estava bem e eu era o único infectado. Tratava de não sair da sala e ficar sempre trancado e isso me impedia treinar com normalidade. O ritmo vou conquistando pouco a pouco, os primeiros dias custam mais, mas a medida que os treinamentos passam, vou encontrando o físico de antes.