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futebol

Gímenez conta como foi volta aos treinos após período com Covid-19

Zagueiro do Atlético de Madrid diz que pouco trabalhou em casa por falta de espaço e que pretende recuperar o ritmo o mais rápido possível para voltar a jogar contra o Celta de Vigo...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 11:18

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 11:18

Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid / Site oficial
Gímenez, defensor do Atlético de Madrid, voltou aos treinamentos após ter ficado isolado para se recuperar da Covid-19. O zagueiro uruguaio atendeu a imprensa e explicou como foi difícil manter uma preparação dentro de casa, uma vez que era o único infectado na família e teve que trabalhar com pouco espaço.
- Treinar em casa não é o mesmo que treinar com os companheiros, com o grupo. Não tinha campo, pude fazer muito pouco. A família estava bem e eu era o único infectado. Tratava de não sair da sala e ficar sempre trancado e isso me impedia treinar com normalidade. O ritmo vou conquistando pouco a pouco, os primeiros dias custam mais, mas a medida que os treinamentos passam, vou encontrando o físico de antes.
O uruguaio não participou de nenhum dos três confrontos do Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol até o momento. O defensor tem previsão de retorno para o jogo contra o Celta de Vigo antes do primeiro duelo decisivo do ano contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões no próximo dia 21 de outubro.

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