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futebol

Gilvan leva cartão contra o Cruzeiro, fica suspenso e Botafogo tem problema na zaga

Zagueiro levou o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar contra o Brusque, na Série B...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 18:55
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá que encarar um problema com "P" maiúsculo para a próxima partida da Série B. Isto porque Gilvan levou o terceiro cartão amarelo no empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, neste sábado, e não poderá atuar diante do Brusque, na semana que vem, suspenso.
A questão é que Joel Carli, então reserva imediato da posição, está lesionado. A alternativa, então, se torna Lucas Mezenga, que foi contratado recentemente para o time sub-20, mas subiu por conta da venda de Sousa para o Cercle Brugge-BEL e ainda não atuou no time principal do Alvinegro.
Kanu e Mezenga, atualmente, são as únicas opções que Marcelo Chamusca possui para compor a dupla de zagueiros para enfrentar a equipe catarinense. É possível que outro zagueiro da equipe sub-20 seja chamado para completar a relação de jogadores.
O Botafogo empatou com o Cruzeiro em 3 a 3, com três gols de Chay. O clube de General Severiano está longe do G4 da competição.

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