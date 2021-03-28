Gilvan fala sobre nova postura contra o Nova Iguaçu: 'Para jogar no Botafogo, tem que ter vontade'

O Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo, em Bacaxá, às 18h, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Na chegada ao estádio, Gilvan, que será titular pela primeira vez com a camisa do Alvinegro, destacou que o "espírito" da equipe precisa ser outro em relação ao jogo contra o Flamengo e isso será mostrado em campo.- Sem dúvidas, o espírito tem que ser outro. Para jogar no Botafogo, tem que ter vontade e tem que ter garrar. É isso que está faltando, mas vamos mostrar isso dentro de campo - disse o camisa 4 à Botafogo TV.