Gilvan fala sobre nova postura contra o Nova Iguaçu: 'Para jogar no Botafogo, tem que ter vontade'

O Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo, em Bacaxá, às 18h, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Na chegada ao estádio, Gilvan, que será titular pela primeira vez com a camisa do Alvinegro, destacou que o "espírito" da equipe precisa ser outro em relação ao jogo contra o Flamengo e isso será mostrado em campo.- Sem dúvidas, o espírito tem que ser outro. Para jogar no Botafogo, tem que ter vontade e tem que ter garrar. É isso que está faltando, mas vamos mostrar isso dentro de campo - disse o camisa 4 à Botafogo TV.
O titular Kanu foi expulso no clássico contra o Flamengo. Assim, Gilvan ganhou a oportunidade no time titular. Ele comemorou iniciar partida entre os 11 e disse que o foco do Botafogo é a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca.
- Estou feliz de iniciar jogando, a gente tem que mudar hoje. O espírito tem que ser diferente. A gente tem um foco que é classificar entre os quatro. Então, esse é o jogo para que a gente dê esse passo inicial para a classificação.