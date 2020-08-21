Gilson Kleina promete mudar o estilo de jogo do Náutico

A sexta-feira foi de apresentação no Náutico. Contratado após a saída de Gilmar Dal Pozzo, Gilson Kleina falou pela primeira vez com a imprensa e contou seus planos no Timbu.Diante da enxurrada de críticas que o seu antecessor recebia por conta da postura defensiva, Kleina deixou claro que vai fazer o inverso e pretende propor o jogo com o Timbu.
‘Quando você opta por tentar fazer um jogo apoiado, para ser durante o jogo protagonista, é necessário você ter alguns tipos de construções, e o tempo é o maior desafio para nós. Claro que você tem que situar e fazer com que os atletas entendam o posicionamento que vamos começar a implementar. Temos jogadores com características para propor o jogo’, declarou o comandante.
O primeiro desafio de Gilson Kleina será neste fim de semana, quando o Náutico recebe o Juventude, nos Aflitos.
Após quatro rodadas da Série B, o Timbu é o 16º colocado, com três pontos. A equipe ainda não venceu na competição.