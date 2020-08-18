Gilson Kleina não vai comandar o Náutico diante do Vitória

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Após a saída de Gilmar Dal Pozzo, a diretoria do Náutico agiu rápido nos bastidores e anunciou a contratação de Gilson Kleina, profissional conhecido no meio da bola e que ostenta acessos no currículo.Apesar da empolgação com o treinador, o Timbu não vai contar com Kleina no jogo contra o Vitória, em Salvador. Por conta de compromissos pessoais, o comandante vai acompanhar o time à distância.

‘Por causa de um compromisso pessoal, o Gilson Kleina só chegará a Salvador na noite desta segunda-feira, por isso, ele ficou impossibilitado de realizar a testagem feita pela CBF agora de tarde em Salvador. Portanto, quem comanda o time na quarta-feira será o auxiliar técnico da casa, Dudu Capixaba. Porém, ele estará presente já no treinamento de amanhã’, afirmou o executivo de futebol do Náutico, Ítalo Rodrigues ao Super Esportes.