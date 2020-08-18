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futebol

Gilson Kleina não vai comandar o Náutico diante do Vitória

Devido a problemas pessoais, o novo comandante não dirige o time e a missão fica para Dudu Capixaba...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 21:02

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 21:02
Crédito: Divulgação
Após a saída de Gilmar Dal Pozzo, a diretoria do Náutico agiu rápido nos bastidores e anunciou a contratação de Gilson Kleina, profissional conhecido no meio da bola e que ostenta acessos no currículo.Apesar da empolgação com o treinador, o Timbu não vai contar com Kleina no jogo contra o Vitória, em Salvador. Por conta de compromissos pessoais, o comandante vai acompanhar o time à distância.
‘Por causa de um compromisso pessoal, o Gilson Kleina só chegará a Salvador na noite desta segunda-feira, por isso, ele ficou impossibilitado de realizar a testagem feita pela CBF agora de tarde em Salvador. Portanto, quem comanda o time na quarta-feira será o auxiliar técnico da casa, Dudu Capixaba. Porém, ele estará presente já no treinamento de amanhã’, afirmou o executivo de futebol do Náutico, Ítalo Rodrigues ao Super Esportes.
Nas três rodadas da Série B, o Timbu somou dois empates e está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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