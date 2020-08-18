Gilson Kleina faz reunião com diretoria e comissão técnica do Náutico

Gilson Kleina chegou ao Náutico. Após ser anunciado no fim de semana para ocupar a vaga de Gilmar Dal Pazzo, o treinador se reuniu com a diretoria e a sua nova comissão técnica em Salvador, cidade onde o Timbu encara o Vitória, pela 4ª rodada da Série B.No bate-papo, os profissionais traçaram os planos de trabalho e conversaram sobre o jogo deste meio de semana, diante do Leão.