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Gilson Kleina faz reunião com diretoria e comissão técnica do Náutico

Novo treinador se encontrou com a delegação em Salvador e deu os primeiros passos no clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 16:43

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 16:43

Crédito: Divulgação/Náutico
Gilson Kleina chegou ao Náutico. Após ser anunciado no fim de semana para ocupar a vaga de Gilmar Dal Pazzo, o treinador se reuniu com a diretoria e a sua nova comissão técnica em Salvador, cidade onde o Timbu encara o Vitória, pela 4ª rodada da Série B.No bate-papo, os profissionais traçaram os planos de trabalho e conversaram sobre o jogo deste meio de semana, diante do Leão.
Sem cumprir os protocolos de saúde da CBF, Kleina vai acompanhar o time à distância. A sua estreia será no fim de semana, quando Náutico mede forças com o Juventude.
No Timbu, Gilson Keina terá a missão de recuperar o time. Após três jogos na Série B, o Timbu é apenas o 17º colocado, com dois pontos.

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