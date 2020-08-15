futebol

Gilson Kleina é oficializado como o novo técnico do Náutico

Treinador terá sua primeira experiência no futebol pernambucano, mas não fará estreia nesse sábado (15) contra o CRB...
LanceNet

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 15:11

Crédito: Divulgação/Náutico
Depois de na última sexta-feira (15) tornar oficial a saída do técnico Gilmar Dal Pozzo, informação que já circulava extraoficialmente e já havia até sido confirmada pelo agora ex-preparador físico Walter Grassmann, no mesmo dia o clube anunciou o substituto do comando da equipe: Gilson Kleina.
Aos 52 anos de idade, Kleina terá a primeira oportunidade de trabalhar no futebol pernambucano em sua trajetória profissional desde que iniciou os trabalhos como auxiliar técnico em 1997. No nordeste, será a segunda experiência do técnico que, no ano de 2006, chegou a treinador o time do Coruripe.
Em meio aos diferentes clubes (Criciúma, Paraná, Palmeiras, Bahia, Goiás etc.) pelos quais tem passagem, a Ponte Preta certamente é a equipe que salta aos olhos no currículo com quatro passagens e 146 partidas da Macaca sob a sua direção.
Apesar da chegada do novo comandante, em função do pouco tempo hábil entre sua chegada e a partida frente ao CRB nos Aflitos pela Série B nesse sábado (15), ele não teve seu nome constando no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

