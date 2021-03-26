Gilberto Jr. lembra de título infantil, fala sobre identificação com o futebol nordestino e comenta partida diante do Vitória

Na infância, quando se preparava para se tornar um jogador profissional, o reforço do Confiança, Gilberto Jr. jogou parte da sua base no antigo clube formador, Real Salvador, e de acordo com o volante, sua naturalidade e início de carreira justificam sua escolha e identificação com o futebol nordestino.- Eu não consigo me recordar o ano exatamente, acredito que era 2003, eu ainda pirralho, me preparando para ser um jogador profissional, disputamos o que a gente chamava de Copa do Nordeste Infantil, e ganhamos, foi o meu primeiro título da vida. Daí vem minha sintonia com o futebol nordestino, além de eu ter nascido na Bahia, e ter me formado no nordeste, inclusive, passei também pela base do Vitória, eu me identifico demais com a cultura, com o povo e a receptividade - comenta o baiano de Serrinha-BAPela região nordeste, além de Real Salvador e Vitória, enquanto atuava na base, o camisa cinco do Dragão já defendeu, profissionalmente, as cores do CRB, quando foi emprestado para a fase final da série B do Campeonato Brasileiro de 2012.