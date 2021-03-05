Gilberto comemora classificação do Benfica para final da Taça de Portugal

Contratado pelo Benfica para a atual temporada, o lateral-direito Gilberto esteve entre os titulares da vitória do Benfica sobre o Estoril, por 2 a 0. O resultado colocou o clube na decisão da Taça de Portugal. O jogador comentou com alegria sobre a oportunidade que terá de conquistar seu primeiro título com a camisa do clube, no dia 23 de maio, contra o Braga, no Estádio Nacional, em Oeiras.- Estamos muito felizes pela vitória e pela classificação para a decisão da Taça de Portugal. Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo durante os 90 minutos, criamos muitas oportunidades e acabamos chegando aos dois gols com naturalidade. Seria muito especial conquistar um título logo na minha primeira temporada defendendo o Benfica. Ainda temos muito pela frente antes do jogo final, então temos que seguir trabalhando forte para chegar na ocasião na nossa melhor condição em todos os aspectos - disse o lateral.