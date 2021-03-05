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futebol

Gilberto comemora classificação do Benfica para final da Taça de Portugal

Contratado para atual temporada, lateral-direito terá a oportunidade de conquistar seu primeiro título pelo clube, dia 23 de maio, contra o Braga
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Publicado em 05 de Março de 2021 às 13:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 13:52
Crédito: Divulgação/Benfica
Contratado pelo Benfica para a atual temporada, o lateral-direito Gilberto esteve entre os titulares da vitória do Benfica sobre o Estoril, por 2 a 0. O resultado colocou o clube na decisão da Taça de Portugal. O jogador comentou com alegria sobre a oportunidade que terá de conquistar seu primeiro título com a camisa do clube, no dia 23 de maio, contra o Braga, no Estádio Nacional, em Oeiras.- Estamos muito felizes pela vitória e pela classificação para a decisão da Taça de Portugal. Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo durante os 90 minutos, criamos muitas oportunidades e acabamos chegando aos dois gols com naturalidade. Seria muito especial conquistar um título logo na minha primeira temporada defendendo o Benfica. Ainda temos muito pela frente antes do jogo final, então temos que seguir trabalhando forte para chegar na ocasião na nossa melhor condição em todos os aspectos - disse o lateral.
O jogo contra o Estoril foi o 27º de Gilberto pelo Benfica na temporada 20/21. Com ele em campo, o Benfica venceu 16 partidas, empatou sete e perdeu apenas quatro jogos.

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