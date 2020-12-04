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futebol

Gilberto celebra classificação do Benfica para a próxima fase da Liga Europa

Mais uma vez titular de Jorge Jesus, lateral teve boa atuação
na vitória de ontem sobre o Lech Poznan, por 4 a 0
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LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 13:29

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 13:29

Crédito: Divulgação
O lateral-direto Gilberto, ex-Fluminense, foi mais uma vez titular e ajudou o Benfica a vencer o Lech Poznan, ontem, em Portugal, por 4 a 0, resultado que classificou a equipe de Jorge Jesus para a fase decisiva da Liga Europa. O jogador, que criou boas oportunidades ofensivas durante o duelo, comemorou a classificação e o momento de evolução do clube, que chegou ao 4º jogo consecutivo sem derrota na temporada.
- Ficamos felizes pela classificação e também por termos apresentado um bom futebol, o que naturalmente traz confiança para todos nós. Esse foi apenas o meu 10º jogo aqui. Tem sido um período de muito aprendizado e a cada dia que passa me sinto mais adaptado ao clube e ao país. Agora é continuar o trabalho com a mesma intensidade, pois ainda temos muito pela frente até alcançar os objetivos que traçamos para a temporada - comentou o jogador.
VEJA A TABELA DA EUROPA LEAGUEO Benfica voltará a jogar no domingo, contra o Passos Ferreira, pela 9ª rodada do Campeonato Português. A equipe ocupa a 3ª posição na competição, quatro pontos atrás do líder Sporting.

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