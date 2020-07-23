Gil aprova dupla com Avelar no Timão e vê companheiro adaptado

A formação titular do Corinthians no Dérbi da última quarta-feira trouxe uma novidade significativa em relação ao começo do ano: a presença de Danilo Avelar ao lado de Gil na zaga. O ex-lateral-esquerdo foi deslocado para a posição de zagueiro nesta temporada e teve um bom desempenho na vitória por 1 a 0, sendo elogiado pelo companheiro de setor, que já o vê adaptado.Para o jogo do próximo domingo, diante do Oeste, na Arena Barueri, às 16h, a dupla deve ser mantida e tende a se consolidar para a disputa do Brasileirão, que terá início no dia 9 de agosto, quando o Corinthians enfrenta o Atlético-GO. Segundo dados do SofaScore, Gil ganhou todos os duelos aéreos e no chão no Dérbi, enquanto Avelar perdeu apenas um no solo. Nenhum cometeu falta.