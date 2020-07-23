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futebol

Gil aprova dupla com Avelar no Timão e vê companheiro adaptado

O zagueiro, autor do gol da vitória no Dérbi da última quarta-feira, falou sobre seu novo companheiro de posição. Segundo ele, essa mudança já vinha sendo trabalhada à distância...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 19:04
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A formação titular do Corinthians no Dérbi da última quarta-feira trouxe uma novidade significativa em relação ao começo do ano: a presença de Danilo Avelar ao lado de Gil na zaga. O ex-lateral-esquerdo foi deslocado para a posição de zagueiro nesta temporada e teve um bom desempenho na vitória por 1 a 0, sendo elogiado pelo companheiro de setor, que já o vê adaptado.Para o jogo do próximo domingo, diante do Oeste, na Arena Barueri, às 16h, a dupla deve ser mantida e tende a se consolidar para a disputa do Brasileirão, que terá início no dia 9 de agosto, quando o Corinthians enfrenta o Atlético-GO. Segundo dados do SofaScore, Gil ganhou todos os duelos aéreos e no chão no Dérbi, enquanto Avelar perdeu apenas um no solo. Nenhum cometeu falta.

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