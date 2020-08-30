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futebol

Giggs, técnico de Gales, diz que não conversa com Zidane sobre Bale

Ex-jogador defendeu atacante do Real Madrid e disse que está aberto para conversar com Bale caso atleta queira se abrir. Jogador tem contrato com equipe merengue até 2022...
LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 12:03

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 12:03

Crédito: AFP
O técnico do País de Gales, Ryan Giggs, defendeu Gareth Bale, convocado para defender seu país na disputa da Liga das Nações e disse que não conversa com Zidane sobre o atleta. O jogador tem sido criticado por conta de suas posturas nos jogos do Real Madrid e é o principal nome que a diretoria merengue quer ver fora do clube por conta do alto salário e baixo rendimento.
- Eu não conversei com Zidane, o meu francês e meu espanhol não são bons, embora eu saiba por experiência própria que o inglês de Zidane também não é bom.
O treinador também disse estar aberto caso Gareth Bale queira conversar sobre qualquer assunto referente a sua carreira.
- Sempre disse (a Bale) que se quiser conversar, eu o ouvirei e estarei mais feliz em ajudá-lo Tem experiência e é profissional o suficiente para cuidar de si mesmo, mas estarei ali caso precise falar.
O País de Gales enfrenta a Finlândia no dia três de setembro e a Bulgária no dia seis de setembro. Com contrato até 2022 no gigante espanhol, Bale não tem interesse de deixar a equipe por conta do bom salário que recebe. Entretanto, o galês segue recebendo cada vez menos oportunidades pelo técnico Zidane.

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