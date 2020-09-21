Giggs se diz ansioso para voltar a ver Bale com a camisa do Tottenham

Ryan Giggs, técnico do País de Gales, está empolgado para ver Gareth Bale de volta ao Tottenham, admitiu em entrevista à “Premier League Productions”. O ex-meio-campista do Manchester United acredita que o compatriota, ao lado de Harry Kane e Son, pode render bastante e dar muitas alegrias ao clube londrino.

- Parece dar água na boca. Há tantos bons jogadores no Tottenham. Estou ansioso para ver como ele se sai. É bom tê-lo de volta na Premier League. Nós queremos ver os melhores jogadores do mundo na Inglaterra e será interessante ver como ele se sai. Tenho certeza que os torcedores do Tottenham não conseguem esperar para vê-lo.Gareth Bale não irá jogar até o próximo mês, uma vez que está se tratando de uma lesão no joelho após o duelo de sua seleção contra a Bulgária pela Liga das Nações. Apesar disso, a contratação de Bale é animadora para as expectativas do Tottenham e para como José Mourinho poderá trabalhar o time com o galês no elenco.