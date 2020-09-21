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futebol

Giggs se diz ansioso para voltar a ver Bale com a camisa do Tottenham

Técnico do País de Gales acredita que atacante, ao lado de Kane e Son, pode dar gosto de ver no futebol inglês e acredita que os torcedores do Tottenham estejam empolgados...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 10:35

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 10:35
Crédito: Bale, tratando lesão no joelho, só deve voltar ao campo em outubro (Divulgação/Tottenham
Ryan Giggs, técnico do País de Gales, está empolgado para ver Gareth Bale de volta ao Tottenham, admitiu em entrevista à “Premier League Productions”. O ex-meio-campista do Manchester United acredita que o compatriota, ao lado de Harry Kane e Son, pode render bastante e dar muitas alegrias ao clube londrino.
- Parece dar água na boca. Há tantos bons jogadores no Tottenham. Estou ansioso para ver como ele se sai. É bom tê-lo de volta na Premier League. Nós queremos ver os melhores jogadores do mundo na Inglaterra e será interessante ver como ele se sai. Tenho certeza que os torcedores do Tottenham não conseguem esperar para vê-lo.Gareth Bale não irá jogar até o próximo mês, uma vez que está se tratando de uma lesão no joelho após o duelo de sua seleção contra a Bulgária pela Liga das Nações. Apesar disso, a contratação de Bale é animadora para as expectativas do Tottenham e para como José Mourinho poderá trabalhar o time com o galês no elenco.

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