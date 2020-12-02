Gigantes ingleses disputam contratação de zagueiro do Brighton

Manchester United, Chelsea e Tottenham devem disputar a contratação do zagueiro Ben White, do Brighton, segundo a “Sky Sports”. O jogador esteve emprestado ao Leeds na campanha que resultou no título da segunda divisão inglesa ao time de Marcelo Bielsa. Na última janela, o técnico argentino tentou assinar um acordo em definitivo, mas os valores atrapalharam a negociação.O Manchester United sofre com problemas na defesa desde o início da temporada e busca encontrar o parceiro ideal para formar dupla com Harry Maguire. O técnico Solskjaer conta com Lindelof, Bailly, Tuanzebe, Phil Jones e Rojo no plantel, mas nenhum transmite segurança para o comandante norueguês.