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futebol

Gigantes ingleses disputam contratação de zagueiro do Brighton

Manchester United, Chelsea e Tottenham estão interessados na aquisição de Ben White. Defensor atuou emprestado no Leeds na última época e foi campeão da Championship...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 11:35

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 11:35

Crédito: Ben White chama atenção de diversos clubes grandes da Ingaterra (AFP
Manchester United, Chelsea e Tottenham devem disputar a contratação do zagueiro Ben White, do Brighton, segundo a “Sky Sports”. O jogador esteve emprestado ao Leeds na campanha que resultou no título da segunda divisão inglesa ao time de Marcelo Bielsa. Na última janela, o técnico argentino tentou assinar um acordo em definitivo, mas os valores atrapalharam a negociação.O Manchester United sofre com problemas na defesa desde o início da temporada e busca encontrar o parceiro ideal para formar dupla com Harry Maguire. O técnico Solskjaer conta com Lindelof, Bailly, Tuanzebe, Phil Jones e Rojo no plantel, mas nenhum transmite segurança para o comandante norueguês.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
O Chelsea reforçou o setor com a chegada de Thiago Silva, mas o brasileiro está em reta final de carreira e o clube irá precisar encontrar um substituto nas próximas janelas de transferência. Já o Tottenham adquiriu Joe Rondon recentemente, mas perdeu Vertonghen e sofre com lesões de Alderweireld nesta época.

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