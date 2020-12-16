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Gigantes europeus estão interessados em camisa 10 da Atalanta

Papu Gómez parece próximo de uma saída após desavenças com o técnico Gasperini e quer seguir no futebol europeu. Italianos e franceses aparecem como possíveis destinos...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 09:44

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 09:44

Crédito: Papu Gómez espera que a Atalanta o deixe sair sem custos em janeiro (AFP
Papu Gómez parece cada vez mais próximo de sair da Atalanta, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Na última terça-feira, o argentino se reuniu com o seu empresário para planejar os próximos passos de sua carreira. Apesar de não ter nenhuma proposta, o veterano de 32 anos está na lista de interesses de clubes como Inter de Milão, Milan e Roma.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
De acordo com as informações do jornal italiano, Di Maria, compatriota de Gómez, está fazendo força para que o meio-campista possa pintar no Paris Saint-Germain. Embora o destino do camisa 10 siga sem definição, o atleta não cogita deixar o futebol europeu neste momento e busca protagonismo fora da Atalanta.
As negociações talvez sejam um problema nesta história. O argentino tem contrato até 2022, mas espera deixar o clube sem custos na próxima janela de janeiro, faltando um ano e meio para o fim do seu vínculo com a equipe nerazzurri. Gómez espera uma ajuda após renunciar diversas oportunidades de deixar a Atalanta nos últimos anos pelo carinho que tem ao time.

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