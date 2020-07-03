Gigantes europeus batalham pela chegada de Ismael Bennacer

Crédito: Bennacer teve passagem pelo Arsenal entre 2015 e 2017 (Divulgação

Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain travam uma batalha para tentar a contratação de Ismael Bennacer, do Milan, de acordo com o portal “Competition”, da Argélia. Os ingleses aguardam um sinal verde para se movimentarem, enquanto os franceses já tiveram uma primeira resposta negativa, segundo as informações.

O PSG realizou uma proposta de 35 milhões de libras (R$ 231 milhões), mas os italianos recusaram. Caso algum clube apareça com uma oferta na casa das 45 milhões de libras (R$ 297 milhões), o clube rossonero cogitaria a venda. Fontes indicam que Leonardo, diretor esportivo do gigante francês, apresentou um contrato fantástico para o argelino, que informou os dirigentes, mas que não fez pressão para sair.