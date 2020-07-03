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futebol

Gigantes europeus batalham pela chegada de Ismael Bennacer

Meio-campista do Milan está na mira de Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain. Italianos recusaram primeira oferta do clube francês pelo argelino...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 13:47

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 13:47

Crédito: Bennacer teve passagem pelo Arsenal entre 2015 e 2017 (Divulgação
Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain travam uma batalha para tentar a contratação de Ismael Bennacer, do Milan, de acordo com o portal “Competition”, da Argélia. Os ingleses aguardam um sinal verde para se movimentarem, enquanto os franceses já tiveram uma primeira resposta negativa, segundo as informações.
O PSG realizou uma proposta de 35 milhões de libras (R$ 231 milhões), mas os italianos recusaram. Caso algum clube apareça com uma oferta na casa das 45 milhões de libras (R$ 297 milhões), o clube rossonero cogitaria a venda. Fontes indicam que Leonardo, diretor esportivo do gigante francês, apresentou um contrato fantástico para o argelino, que informou os dirigentes, mas que não fez pressão para sair.
O portal indica que Bennacer estaria feliz em jogar pelo Milan na próxima temporada. No entanto, todos os clubes querem se reforçar para o ano seguinte, principalmente os clubes de Manchester que buscam competir com mais força pelo título da Premier League. O meio-campista também já teve passagem pelo Arsenal.

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