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futebol

Gigantes disputam contratação de volante do Monchengladbach

Chelsea, Manchester United e Bayern de Munique têm interesse na aquisição de Denis Zakaria para a próxima temporada. Gladbach só deve liberar atleta por R$ 331 milhões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 09:55

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 09:55

Crédito: Divulgação
Chelsea, Manchester United e Bayern de Munique estão interessados na contratação do meio-campista Denis Zakaria, do Borussia Monchengladbach, segundo o “Bild”. O jogador de 23 anos tem contrato até 2022 e o clube alemão só deve aceitar liberar o atleta por cerca de 45 milhões de libras (R$ 331 milhões).
Os três concorrentes devem disputar a contratação do suíço apenas no próximo verão europeu, quando faltará um ano para o término do contrato entre o volante e sua equipe atual. O Chelsea pode se desfazer de Kanté ou Jorginho, enquanto o United pode optar pela saída de Fred para abrir espaço no elenco. No time bávaro, Zakaria poderia entrar no lugar do veterano Javi Martínez, mas para ser opção no plantel.
O camisa oito já fez 96 jogos desde que chegou ao Monchengladbach, em 2017, tendo marcado oito gols e dado seis assistências. O jogador também já se mostrou aberto a ideia de se transferir em um futuro próximo e disse estar feliz com o interesse de diversos times. O volante também atua na seleção de seu país.

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