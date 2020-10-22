Gigantes disputam contratação de volante do Monchengladbach

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Chelsea, Manchester United e Bayern de Munique estão interessados na contratação do meio-campista Denis Zakaria, do Borussia Monchengladbach, segundo o “Bild”. O jogador de 23 anos tem contrato até 2022 e o clube alemão só deve aceitar liberar o atleta por cerca de 45 milhões de libras (R$ 331 milhões).

Os três concorrentes devem disputar a contratação do suíço apenas no próximo verão europeu, quando faltará um ano para o término do contrato entre o volante e sua equipe atual. O Chelsea pode se desfazer de Kanté ou Jorginho, enquanto o United pode optar pela saída de Fred para abrir espaço no elenco. No time bávaro, Zakaria poderia entrar no lugar do veterano Javi Martínez, mas para ser opção no plantel.