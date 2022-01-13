Gigante espanhol quer tirar Diogo Dalot do Manchester United

Atual campeão espanhol, o Atletico de Madrid ainda busca reforços para melhorar o desempenho da equipe na temporada 2021/2022. De acordo com o jornal espanhol 'AS', os colchoneros estão de olho na contratação do lateral-direito português Diogo Dalot, do Manchester United.
O clube espanhol quer a reposição de Kieran Trippier, que se transferiu para o Newcastle. Contudo, Dalot não é o único jogador que está na mira dos colchoneros para a posição. O jornal também afirma que os espanhóis estão de olho em Mattia De Sciglio (Juventus) e Rasmus Nissen Kristensen (Salzburgo).
Assim como boa parte do elenco, Dalot não faz grande temporada pelo Manchester United. Aos 22 anos, o lateral português fez apenas 13 jogos na atual época. Antes de defender os Red Devils, o atleta também já defendeu Milan e Porto, clube pelo qual foi revelado.