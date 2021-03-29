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futebol

Gibraltar x Holanda: saiba onde assistir e prováveis escalações

Depois de vencer a primeira na última rodada, Laranja vai em busca da segunda vitória consecutiva para encerrar bem a primeira parte das Eliminatórias Europeias...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 15:54
Crédito: JOHN THYS / AFP
Vai rolar a bola para a terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, a Holanda visita a seleção de Gibraltar, às 15h45 (de Brasília), no Victoria Stadium. Em dois jogos, a Laranja somou três pontos. Os gibraltinos, por sua vez, perderam as duas partidas.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Uma das piores seleções no ranking da Fifa (195ª de 210 posições), o time de Gibraltar vem de duas derrotas nas Eliminatórias. Na estreia, a equipe perdeu em casa para a Noruega por 3 a 0 e na segunda rodada a derrota foi para Montenegro, por 4 a 1.
O técnico Frank de Boer acredita em jogo duro para a Holanda, que perdeu na estreia das Eliminatórias, mas venceu na segunda rodada, e disse que a equipe de Gibraltar estará "300% motivada".
- Não acho que você precise motivar Gibraltar para um jogo contra a Holanda. Eles aguardam por isso há muito tempo e estarão 300% motivados - disse De Boer.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na EuropaFICHA TÉCNICA
Gibraltar x HolandaEliminatórias EuropeiasGrupo G - 3ª rodada
Data e horário: 30/03/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Victoria Stadium, em Gibraltar (GIB)Árbitro: João Pinheiro (POR)Assistentes: Tiago Costa (POR) e Pedro Ribeiro (POR)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
GIBRALTAR (Técnico: Julio Ribas)Coleing; Sergeant, Chipolina, Wiseman, Barnett e Olivero; Walker, Annesley, Hernández e Casciaro; De Barr.
HOLANDA (Técnico: Frank de Boer)Cillessen; Tete, De Ligt, Veltman e Van Aanholt; Gravenberch, De Roon, Depay, Van de Beek e Bergwijn; Luuk de Jong.

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