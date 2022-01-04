Gianluigi Donnarumma, goleiro do PSG, testa positivo para a Covid-19

O Paris Saint-Germain confirmou mais um caso de Covid-19 em seu elenco nesta terça-feira. Desta vez quem será desfalque para o técnico Mauricio Pochettino é o goleiro Gianluigi Donnarumma. O italiano chegou ao clube nesta temporada e briga pela posição de titular com Keylor Navas.Segundo informou o PSG através de seu site oficial, o arqueiro de 22 anos já está cumprindo o isolamento, mas seu estado de saúde não foi informado pela equipe da capital francesa.

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Este é o sexto caso de Covid-19 no elenco do Paris Saint-Germain nos últimos dias. Além do goleiro, o argentino Lionel Messi é outro que foi infectado durante a pausa para o fim de ano. Sergio Rico, Nathan Bitumazala, Danilo Pereira e Juan Bernat são outros. O último, porém, testou negativo nesta terça e será reintegrado ao elenco nesta quarta.

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Na atual temporada, Donnarumma fez 11 jogos pelo PSG. Na última segunda-feira, o italiano foi titular na vitória parisiense sobre o Vannes, da quarta divisão, por 4 a 0, na Copa da França.