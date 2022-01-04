Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gianluigi Donnarumma, goleiro do PSG, testa positivo para a Covid-19

Italiano de 22 anos é o sexto infectado no elenco parisiense nos últimos dias, em lista que conta com Lionel Messi. Juan Bernat testa negativo e volta aos treinos nesta quarta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 19:37

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 19:37

O Paris Saint-Germain confirmou mais um caso de Covid-19 em seu elenco nesta terça-feira. Desta vez quem será desfalque para o técnico Mauricio Pochettino é o goleiro Gianluigi Donnarumma. O italiano chegou ao clube nesta temporada e briga pela posição de titular com Keylor Navas.Segundo informou o PSG através de seu site oficial, o arqueiro de 22 anos já está cumprindo o isolamento, mas seu estado de saúde não foi informado pela equipe da capital francesa.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
Este é o sexto caso de Covid-19 no elenco do Paris Saint-Germain nos últimos dias. Além do goleiro, o argentino Lionel Messi é outro que foi infectado durante a pausa para o fim de ano. Sergio Rico, Nathan Bitumazala, Danilo Pereira e Juan Bernat são outros. O último, porém, testou negativo nesta terça e será reintegrado ao elenco nesta quarta.
+ Veja nomes que vão agitar o vaivém europeu
Na atual temporada, Donnarumma fez 11 jogos pelo PSG. Na última segunda-feira, o italiano foi titular na vitória parisiense sobre o Vannes, da quarta divisão, por 4 a 0, na Copa da França.
Crédito: DonnarummachegouaoPSGnestatemporadaapósdeixaroMilan(Foto:FRANCKFIFE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados