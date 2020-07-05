Gianluca, ex-Cruzeiro, já tem data para se reapresentar ao Alverca

Crédito: Divulgação/Alverca

Quase três meses depois de desembarcar no Brasil para passar a quarentena imposta pelo avanço dos casos de COVID-19 na Europa, o jovem lateral esquerdo Gianluca, do Alverca, de Portugal, já tem data marcada para se reapresentar ao seu clube. Ele irá se reapresentar ao clube português no próximo dia 9, na quinta.

Gianluca integrou a categoria sub-17 do Cruzeiro até outubro de 2019, quando foi transferido para o Alverca. Em princípio, o atleta se apresenta para integrar o time sub-23, de aspirantes, do clube português, mas as atuações e os números da última temporada chamaram a atenção da comissão técnica do time principal e o credenciam a sonhar com voos ainda mais ousados para 2020/21.

Longe do centro de treinamento e das competições, o jovem destaque não se distanciou, em momento algum, das obrigações físicas recomendadas, tudo isso visando manter apurados o foco, a técnica e o condicionamento físico que, até aqui, já lhe renderam 6 gols e 9 assistências em 26 jogos e, ainda, o consagraram como cobrador oficial de pênaltis e faltas de sua equipe.

Além de se manter "na ponta dos cascos", o garoto ainda aproveitou o tempo para curtir a família como raramente permite a rotina de um jogador de futebol. Apesar dos 19 anos de idade, Gianluca falou com propriedade sobre o momento, valorizando a cartilha de orientações do Alverca e o convívio com seus familiares.

- Acho que pra todo mundo, independentemente de área, tem sido um momento especialmente complicado, seja financeira, física ou psicologicamente falando. No meu caso, em particular, o calo apertou muito com a ausência daquela rotina de clube, que já estou acostumado há tantos anos - comentou, e completou.

- Hoje, estou no Alverca e tenho que tirar o chapéu para o cuidado que tiveram com todos nós, jogadores, nesse período. Recebemos todo tipo de orientação necessária para que, de longe, nos mantivéssemos em forma, o que, sem dúvida, é algo diferenciado. Paralelo a isso, para quebrar a rotina de ficar em casa todo dia, busquei aproveitar ao máximo a oportunidade de estar junto à família, coisa que nem sempre é possível, jogando baralho, videogame, batendo muito papo também e, como todo mundo, assistindo a algumas lives - disse o lateral.

E foi justamente durante uma dessas lives de artistas brasileiros que Gianluca teve uma surpresa. Na noite anterior ao voo que o trouxe ao Brasil, César Menotti e Fabiano citaram o Alverca em seu show online, manifestando o desejo de acompanhar uma partida do clube in loco pelo fato de terem amizade com Bruno Vicintin, dono do Alverca.

Empolgado pelos números conquistados pelo clube até aqui, e esperançoso em um ano de crescimento, Gianluca engrossou o coro por uma visita da dupla sertaneja a Portugal, se colocando como anfitrião dos artistas mineiros.

- Seria uma honra recebê-los no Alverca! Não os conheço pessoalmente, mas gosto demais deles e admiro muito a carreira de sucesso de tantos anos, tanto é que estava vendo a live e fiquei surpreso quando mencionaram o Alverca. Eles disseram que tem uma relação estreita com o (Bruno) Vicintin, mas, no que depender de mim, eles já têm um guia pra conhecer o clube - destacou.