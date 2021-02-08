Geuvânio se despede do Athletico-PR com mensagem nas redes sociais: “Foi uma honra”

Sem jogar pelo Athletico-PR desde 20 de outubro, quando o Furacão perdeu para o Peñarol por 3 a 2 pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, Geuvânio colocou um ponto final em sua passagem pelo rubro-negro paranaense, mesmo ainda tendo contrato até 31 de dezembro de 2021.O atacante de 28 anos foi contratado logo após a paralisação do futebol pela Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). Ele vinha sendo aproveitado por Dorival Júnior, mas perdeu espaço com a saída do treinador. Desde dezembro o jogador não era relacionado pelo treinador Paulo Autuori.