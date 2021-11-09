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futebol

Getúlio comemora ponto arrancado dentro de casa

Leão sofreu diante do CSA, mas conseguiu um empate na etapa final...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 11:10

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 11:10

Crédito: Avaí arrancou empate contra o CSA (André Palma Ribeiro/Avaí F. C.
Foi na raça, mas na noite da última segunda-feira, o Avaí arrancou um empate diante do CSA e segurou um lugar no G-4 da Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após o Azulão sair em vantagem, o Leão sofreu, martelou e conseguiu a sua igualdade através de Getúlio na etapa final.
'Vai ser sofrido. Ponto importante aqui em casa, jogamos bem, graças a Deus conseguimos pontuar', disse o autor do gol do Avaí ao SporTV.
Com o empate dentro de casa, o Avaí fica na 3ª colocação, com 58 pontos. O próximo jogo será no sábado, em Campinas. O rival é o Guarani.

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