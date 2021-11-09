Getúlio comemora ponto arrancado dentro de casa

Crédito: Avaí arrancou empate contra o CSA (André Palma Ribeiro/Avaí F. C.

Foi na raça, mas na noite da última segunda-feira, o Avaí arrancou um empate diante do CSA e segurou um lugar no G-4 da Série B.

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Após o Azulão sair em vantagem, o Leão sofreu, martelou e conseguiu a sua igualdade através de Getúlio na etapa final.

'Vai ser sofrido. Ponto importante aqui em casa, jogamos bem, graças a Deus conseguimos pontuar', disse o autor do gol do Avaí ao SporTV.