Getúlio comemora ponto arrancado dentro de casa

Foi na raça, mas na noite da última segunda-feira, o Avaí arrancou um empate diante do CSA e segurou um lugar no G-4 da Série B.
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Após o Azulão sair em vantagem, o Leão sofreu, martelou e conseguiu a sua igualdade através de Getúlio na etapa final.
'Vai ser sofrido. Ponto importante aqui em casa, jogamos bem, graças a Deus conseguimos pontuar', disse o autor do gol do Avaí ao SporTV.
Com o empate dentro de casa, o Avaí fica na 3ª colocação, com 58 pontos. O próximo jogo será no sábado, em Campinas. O rival é o Guarani.