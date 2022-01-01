Getafe x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid quer manter o bom momento no torneio contra o Getafe, neste domingo. Às 10h, a equipe de Carlo Ancelotti visita o Coliseo Affonso Pérez para encarar os adversários comandados por Quique Sanchéz Flores, que lutam contra o rebaixamento.

+ Com emoção até o fim, Manchester City conquista grande vitória sobre o Arsenal e inicia 2022 com o pé direitoCom 46 pontos, o Real Madrid quer começar 2022 com uma vitória diante do frágil Getafe, que soma apenas 15 pontos, na 16ª posição. Na última rodada, os merengues venceram o Athletic Bilbao, por 2 a 1 e já somam oito pontos de frente sobre o vice-líder Sevilla, e 18 sobre o rival Barcelona.