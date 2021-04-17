futebol

Getafe x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações

A um ponto do rival Atlético, equipe merengue ainda sonha com o título de La Liga...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 14:42
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid ainda sonha com o título de La Liga. Apenas um ponto atrás do rival Atlético, a equipe de Zidane visita o Getafe, neste domingo, às 16h (de Brasília). Na tabela, o adversário é o 15º.
- Disfruto do que faço diariamente. Esta equipa já ganhou muito, mas quer sempre mais e isso para um treinador é fenomenal. No dia a dia vamos continuar lutando e trabalhando muito. Sabemos sofrer e para ganhar há que sofrer em campo - disse Zidane.FICHA TÉCNICAGetafe x Real MadridData e horário: 18/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Coliseum Alfonso Pérez (Getafe, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESGetafe​Soria; Nyom, Djené, Timor e Olivera; Arambarri e Maksimovic; Aleñà, Kubo e Cucurella; Jaime Mata.
Real MadridCourtois; Odriozola; Militão, Mendy e Marcelo; Valverde; Asensio, Modric, Kroos e Vinicius Jr.; Benzema.

