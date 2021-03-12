Getafe x Atlético de Madrid: prováveis escalações e onde assistir

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Neste sábado, o Getafe recebe o Atlético de Madrid em sua casa, o Coliseum Alfonso Pérez. A partida é vital para os visitantes, que querem continuar na liderança do Campeonato Espanhol, enquanto o time da casa tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Veja a tabela do EspanholNa luta para afastar-se da zona de rebaixamento, o Getafe vê a vitória contra o Atlético de Madrid como algo fundamental, mesmo que seja muito difícil. Os 27 pontos em 26 partidas coloca a equipe de José Bordalás na 15ª colocação, e com apenas cinco pontos de diferença para a zona da degola.

- Ter perdido apenas dois jogos diz muito sobre o Atlético de Madrid. Temos que aproveitar as nossas oportunidades - disse José Bordalás, treinador do Getafe.

Líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid quer manter a sua primeira colocação. Com 62 pontos somados em 26 partidas, a equipe quer ficar ainda mais distante dos seus rivais, visto que o perigo permanece vivo logo atrás na tabela.

- O Getafe é claro sobre o que joga e não considera qualquer bola perdida - disse Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid.FICHA TÉCNICAGetafe x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol, 27ª rodada

Data e horário: 13/03/2021, às 17h (de Brasília)Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)Árbitro: Jose Maria Sanchez MartínezAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Rubén Porras RicoOnde assistir: ESPN Brasil

GETAFE (Treinador: José Bordalás)David Soria; Suárez, Djené, Cabaco e Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic e Cucurella; Enes Unal e Cucho Hernández.

Desfalques: Poveda e Xabier Etxeita (lesionados); Jaime Mata (suspenso).

ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Trippier, Savic, Hermoso e Renan Lodi; Llorente, Koke, Lemar e Carrasco; Correa e Suárez.