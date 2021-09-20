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Getafe x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam na abertura da sexta rodada da La Liga, em jogo que será disputado no Coliseum Alfonso Pérez. Ambos os times vêm de resultados ruins na última partida...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:52

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 12:52
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
A bola vai rolar pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. E neste terça-feira, o Atlético de Madrid, atual campeão nacional, visita o Getafe, que perdeu todos os jogos do torneio até aqui. O duelo acontece no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, às 14h30 (de Brasília).GETAFEApós a derrota para o Rayo Vallecano por 3 a 0 na última rodada, o técnico Míchel começou a ser pressionado no cargo. Até o momento, o Getafe perdeu todos as partidas do Campeonato Espanhol, mas o comandante afirmou que esta decisão quem deve tomar é a diretoria.
- Isso não depende de mim (demissão), assim como não depende da direção de que a equipe ganhe ou perca jogos. Juntos fazemos o elenco e tentamos fazer as coisas correrem bem. Além do que vimos nestes cinco jogos, é para todos uma surpresa - disse Míchel.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
ATLÉTICO DE MADRIDApós o empate sem gols com o Athletic Bilbao na última rodada, o técnico Diego Simeone afirmou que não procuraria desculpas para o tropeço em casa e que seu time deveria trabalhar mais para conseguir uma vitória diante do Getafe.
- Não procurarei desculpas, isso é futebol, poderia acontecer. Não tenho dúvidas e confio plenamente nos meus jogadores. Vamos trabalhar para que esta quantidade de bons nomes faça o que sempre fizeram, que são os gols - disse Simeone.
+ Tite vai revelar convocação nesta sexta: veja quem pode pintar na lista da Seleção nos próximos jogos pelas EliminatóriasFICHA TÉCNICA
Getafe x Atlético de MadridLa Liga - Campeonato Espanhol6ª Rodada​Data e horário: 21/09/2021, às 14h30 (de Brasília)​Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)Árbitro: Guillermo Cuadra FernándezAssistentes: José Luis González González e Santiago Jaime LatreTransmissão: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES
GETAFE (Técnico: Míchel González)Soria; Suárez, Djené, Cuenca e Olivera; Carles Aleña, Maksimovic, Florentino Luís, Chema e Jankto; Enes Ünal.
Desfalques: Arambarri e Abdulai (lesionados); Vitolo (pertence ao Atlético de Madrid).
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Trippier, Llorente, De Paul, Kondogbia e Carrasco; Suárez e Griezmann.
Desfalques: João Félix (suspenso); Koke (lesionado).

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