Getafe x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A bola vai rolar pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. E neste terça-feira, o Atlético de Madrid, atual campeão nacional, visita o Getafe, que perdeu todos os jogos do torneio até aqui. O duelo acontece no Estádio Coliseum Alfonso Pérez, às 14h30 (de Brasília).GETAFEApós a derrota para o Rayo Vallecano por 3 a 0 na última rodada, o técnico Míchel começou a ser pressionado no cargo. Até o momento, o Getafe perdeu todos as partidas do Campeonato Espanhol, mas o comandante afirmou que esta decisão quem deve tomar é a diretoria.

- Isso não depende de mim (demissão), assim como não depende da direção de que a equipe ganhe ou perca jogos. Juntos fazemos o elenco e tentamos fazer as coisas correrem bem. Além do que vimos nestes cinco jogos, é para todos uma surpresa - disse Míchel.

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ATLÉTICO DE MADRIDApós o empate sem gols com o Athletic Bilbao na última rodada, o técnico Diego Simeone afirmou que não procuraria desculpas para o tropeço em casa e que seu time deveria trabalhar mais para conseguir uma vitória diante do Getafe.

- Não procurarei desculpas, isso é futebol, poderia acontecer. Não tenho dúvidas e confio plenamente nos meus jogadores. Vamos trabalhar para que esta quantidade de bons nomes faça o que sempre fizeram, que são os gols - disse Simeone.

+ Tite vai revelar convocação nesta sexta: veja quem pode pintar na lista da Seleção nos próximos jogos pelas EliminatóriasFICHA TÉCNICA

Getafe x Atlético de MadridLa Liga - Campeonato Espanhol6ª Rodada​Data e horário: 21/09/2021, às 14h30 (de Brasília)​Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP)Árbitro: Guillermo Cuadra FernándezAssistentes: José Luis González González e Santiago Jaime LatreTransmissão: Fox Sports e Star+

PROVÁVEIS TIMES

GETAFE (Técnico: Míchel González)Soria; Suárez, Djené, Cuenca e Olivera; Carles Aleña, Maksimovic, Florentino Luís, Chema e Jankto; Enes Ünal.

Desfalques: Arambarri e Abdulai (lesionados); Vitolo (pertence ao Atlético de Madrid).

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Trippier, Llorente, De Paul, Kondogbia e Carrasco; Suárez e Griezmann.