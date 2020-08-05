Getafe perde pênalti, Inter de Milão vence e avança na Europa League

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Pelas oitavas de final da Europa League, a Inter de Milão venceu o Getafe por 2 a 0. Romelu Lukaku abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo e Christian Eriksen fechou o resultado aos 38 do segundo.

MATADORO jogo estava difícil quando Lukaku abriu o placar para a Inter de Milão. O belga recebeu um lindo lançamento de Bastoni, jogou o corpo à frente do zagueiro, esperou o tempo certo e arrematou no contrapé do goleiro. Um belo gol.

NÃO PODE ERRAR...O placar poderia ter sido diferente. Aos 75, o VAR chamou o árbitro, que marcou um pênalti para o Getafe. Molina foi para a cobrança e bateu para fora. Seria o empate do clube espanhol.