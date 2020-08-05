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futebol

Getafe perde pênalti, Inter de Milão vence e avança na Europa League

Romelu Lukaku e Christian Eriksen marcaram os gols do clube italiano...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 17:57

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 17:57

Crédito: Lars Baron / AFP / POOL
Pelas oitavas de final da Europa League, a Inter de Milão venceu o Getafe por 2 a 0. Romelu Lukaku abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo e Christian Eriksen fechou o resultado aos 38 do segundo.
MATADORO jogo estava difícil quando Lukaku abriu o placar para a Inter de Milão. O belga recebeu um lindo lançamento de Bastoni, jogou o corpo à frente do zagueiro, esperou o tempo certo e arrematou no contrapé do goleiro. Um belo gol.
NÃO PODE ERRAR...O placar poderia ter sido diferente. Aos 75, o VAR chamou o árbitro, que marcou um pênalti para o Getafe. Molina foi para a cobrança e bateu para fora. Seria o empate do clube espanhol.
JOGO ÚNICODiferente das outras partidas das oitavas de final (com exceção de Roma e Sevilla), Inter de Milão e Getafe disputaram partida única. Como o primeiro jogo não ocorreu, a classificação foi decidida nesta partida.

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