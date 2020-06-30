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futebol

Getafe irá pagar R$ 61 milhões por 90% dos direitos de Cucurella

Pagamento acontecerá nesta terça-feira e irá entrar para o balanço econômico do Barcelona na temporada. Jovem meio-campista é destaque no time de Bordalás...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 11:33

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 11:33

Crédito: AFP
O Getafe irá exercer a opção de compra e pagar ao Barcelona cerca de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) para obter 90% dos direitos de Cucurella nesta terça-feira. O acordo inicial dizia que o time da capital iria ter 60% do passe do atleta por apenas seis milhões de euros (R$ 36 milhões) e os culés ficariam com 40% para uma possível transferência no futuro.
O dinheiro recebido irá contar para o balanço financeiro do Barça da atual temporada, que se encerra nesta terça. Há quatro meses, a equipe comandada por Bordalás havia anunciado que iria manter o meio-campista, mas nos últimos dias, os clubes estavam negociando o aumento da porcentagem do jogador.
Cucurella tem apenas 21 anos e é uma das grandes revelações do futebol espanhol neste ano. O jovem que começou como lateral-esquerdo, tem jogado meio no meio de campo, é titular absoluto do Getafe e um dos responsáveis pela ótima campanha que o time faz no Campeonato Espanhol, atualmente em 5º lugar.E MAIS:Bundesliga amplia janela de transferências até outubroCom dois gols de Jaime Mata, Getafe bate a Real Sociedad pelo EspanholGuardiola diz que City fará 'corredor de honra' para receber o Liverpool: 'Eles merecem'Milan tem interesse em Liziero, do São Paulo, e pode envolver Paquetá em negociação, diz site; meia nega E MAIS:

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