Getafe irá pagar R$ 61 milhões por 90% dos direitos de Cucurella

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O Getafe irá exercer a opção de compra e pagar ao Barcelona cerca de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) para obter 90% dos direitos de Cucurella nesta terça-feira. O acordo inicial dizia que o time da capital iria ter 60% do passe do atleta por apenas seis milhões de euros (R$ 36 milhões) e os culés ficariam com 40% para uma possível transferência no futuro.

O dinheiro recebido irá contar para o balanço financeiro do Barça da atual temporada, que se encerra nesta terça. Há quatro meses, a equipe comandada por Bordalás havia anunciado que iria manter o meio-campista, mas nos últimos dias, os clubes estavam negociando o aumento da porcentagem do jogador.