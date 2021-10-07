Gestor e diretor de futebol deixam o Marítimo Brasil por novo projeto: 'Conseguimos cumprir o nosso papel'

Crédito: Nando Brandi e Da Silva deixam o Marítimo Brasil para um novo projeto ainda não revelado (Divulgação

O Marítimo Brasil teve importantes baixas para a sequência da temporada 2021. Tanto o gestor geral, Nando Brandi, quanto o diretor de futebol, Jurandir Rodrigues, mais conhecido como Da Silva, estão deixando o clube. Ambos estiveram à frente da base e foram fundamentais para o sucesso estrutural da equipe, que lidera as duas competições que disputa nas categorias sub-15 e sub-20. Os dois serão companheiros em um novo projeto ainda não revelado.Natural de Maceió, onde iniciou a carreira no CSA, Da Silva é ex-jogador de futebol e passou por grandes clubes do futebol brasileiro como Internacional, Grêmio, além de ter defendido a seleção brasileira Sub-20. Com experiência de quase 20 anos dentro do futebol, o ex-diretor de futebol não deixou de agradecer ao Marítimo Brasil.

- Estou deixando o clube rumo a um novo desafio. Uma grande oportunidade que surgiu graças ao trabalho que fiz no Marítimo Brasil. Sendo assim, não poderia deixar de agradecer ao clube que acreditou no meu trabalho. Muito obrigado e desejo tudo de melhor - disse.

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Proprietário de uma empresa de tecnologia, Nando Brandi ocupava o cargo de gestor de futebol do Marítimo Brasil e, juntamente com Da Silva, participou da montagem das equipes de base. Responsável pela vinda do técnico Marcio Ebert, do time sub-20, ele evidenciou o trabalho realizado e dividiu os méritos com os demais profissionais que permanecem no clube de Canoas.