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Gestor do Botafogo-SP, Adalberto Baptista aprova mudança de formato do Brasileirão Série C

CBF altera método de disputa da primeira fase da competição nacional após votação envolvendo os 20 clubes em disputa no torneio...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2022 às 18:22
A CBF anunciou a mudança do formato para Série C 2022. Em votação equilibrada entre os 20 clubes do torneio, a maioria decidiu pela troca dos dois grupos com 10 equipes para um modelo de pontos corridos, em turno único, na primeira fase. Os 10 melhores ranqueados jogarão dez partidas em casa e nove fora, enquanto a outra metade realizará nove em casa e dez fora de casa.Na segunda fase, o formato segue o mesmo da edição anterior. Os oito primeiros colocados vão se dividir em dois quadrangulares de acesso, com jogos em ida e volta. Os dois melhores de cada chave garantem acesso à Série B, enquanto os líderes farão a final do torneio. Após as 19 rodadas da primeira fase, os quatro piores serão rebaixados à Série D. A Série C tem previsão de início para 10/04 e término para 01/10.
- Para o Botafogo S/A, a mudança foi extremamente positiva. No meu ponto de vista, o clube conseguirá um calendário mais competitivo para buscar o retorno à Série B, nosso maior objetivo na temporada - afirma Adalberto Baptista, gestor da equipe de Ribeirão Preto.
Embora a nova configuração fosse receosa por alguns clubes devido ao aumento de custos para o campeonato, o administrador do Pantera entende que há benefícios com o sistema reformulado.
- A alteração será importante para a estrutura da competição. Com esta disputa nacional, as agremiações terão uma oportunidade melhor para costurar acordo com patrocinadores, cotas de TV e ativações comerciais - completa Adalberto.O clube de Ribeirão Preto tem passado por uma reestruturação fora e dentro dos gramados. O projeto é liderado pela Trex Holding, empresa de investimentos comandada por Adalberto Baptista. Dentro das quatro linhas, além da disputa da Série C, o clube participa do estadual e da Copa do Brasil, competição que não joga há 20 anos.
Crédito: IvanStorti/SantosFC

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