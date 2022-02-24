Gesto do símbolo de dinheiro, selfies e camisa de torcida: John Textor rouba a cena em jogo do Botafogo

Parte da torcida do Botafogo saiu com um "ar de animação" do Estádio Nilton Santos mesmo com a derrota por 3 a 1 para o Flamengo na noite desta quarta-feira. A presença de John Textor, que assistiu a um jogo do Glorioso in-loco pela primeira vez desde que se comprometeu a investir no clube, foi a causa disso.+ Rafael ironiza após possível pênalti não marcado ao Botafogo em derrota pro Flamengo: 'VAR tava vendo BBB'

O norte-americano roubou a cena. Textor ficou em uma camarote no Setor Leste ao lado de membros da diretoria do Botafogo. Após ter 'se comportado' no primeiro tempo, o executivo se soltou na etapa complementar.

Após o intervalo, ele levantou e foi falar com a torcida, que logo ficou empolgada. Uma pessoa que estava na arquibancada arremessou uma camisa da "Torcida Jovem" na direção de Textor, que colocou por cima do blusão que estava vestindo. Foi o suficiente para a loucura se instaurar de vez.

Ele ainda gentilmente pediu se poderia ficar com a camisa. Ao receber a resposta positiva, mandou um "Thank you!" (Obrigado) para a torcida.

O momento que mais causou alvoroço, contudo, foi quando ele fez o gesto de dinheiro com os dedos. Torcedores começaram a perguntar e gesticular sobre reforços, e Textor respondeu. Uma simples ação foi suficiente para a torcida vibrar como se fosse um gol. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Textor também parou para tirar selfies com torcedores que estavam nos outros camarotes do estádio. A equipe de comunicação do Botafogo produziu conteúdos especiais com o norte-americano que devem ir ao ar nos próximos dias.