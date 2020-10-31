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Gervinho marca duas vezes, mas Perisic empata nos acréscimos e salva Inter de derrota para o Parma

Marfinense deixa sua marca em lances parecidos, mas time de Milão não desiste e chega ao gol de empate com Perisic nos acréscimos da partida após falta cobrada por Kolarov...
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Publicado em 

31 out 2020 às 16:16

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 16:16

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Tudo igual em Milão. Neste sábado, a Inter recebeu o Parma pela sexta rodada do Campeonato Italiano e as equipes empataram 2 a 2 em um jogo de segundo tempo emocionante. O marfinense Gervinho marcou duas vezes para os visitantes, enquanto Brozovic e Perisic salvaram a Nerazzurri.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A TIMDOMÍNIO DOS MANDANTESJogando em casa, a Inter de Milão, como era de se esperar, partiu para cima do adversário e criou as melhores chances do primeiro tempo. No entanto, a pontaria do time de Antonio Conte não estava afiada e as equipes foram para o intervalo empatando sem gols, já que o Parma não ofereceu perigo ao gol de Handanovic.
BRILHO MARFINENSENa etapa final, o Parma achou uma jogada que deu certo em dois momentos e Gervinho não desperdiçou. Apostando em bolas enfiadas nas costas da marcação, o camisa 27 marcou duas vezes. O primeiro gol foi logo no primeiro minuto, com passe do brasileiro Hernani, ex-Atlhetico, e o segundo foi após passe de Inglese.
SEM DESISTIRLogo após sofrer o segundo gol, a Inter de Milão, que não tinha mais nada a perder, se lançou ao ataque e diminuiu com Brozovic, que acertou bonito chute da entrada da área. Já nos acréscimos, o time azul e preto empatou com Perisic. Kolarov bateu falta na lateral e croata apareceu sozinho na pequena área para desviar e dar números finais ao jogo.

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