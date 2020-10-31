Gervinho marca duas vezes, mas Perisic empata nos acréscimos e salva Inter de derrota para o Parma

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP

Tudo igual em Milão. Neste sábado, a Inter recebeu o Parma pela sexta rodada do Campeonato Italiano e as equipes empataram 2 a 2 em um jogo de segundo tempo emocionante. O marfinense Gervinho marcou duas vezes para os visitantes, enquanto Brozovic e Perisic salvaram a Nerazzurri.

+ VEJA A TABELA DA SERIE A TIMDOMÍNIO DOS MANDANTESJogando em casa, a Inter de Milão, como era de se esperar, partiu para cima do adversário e criou as melhores chances do primeiro tempo. No entanto, a pontaria do time de Antonio Conte não estava afiada e as equipes foram para o intervalo empatando sem gols, já que o Parma não ofereceu perigo ao gol de Handanovic.

BRILHO MARFINENSENa etapa final, o Parma achou uma jogada que deu certo em dois momentos e Gervinho não desperdiçou. Apostando em bolas enfiadas nas costas da marcação, o camisa 27 marcou duas vezes. O primeiro gol foi logo no primeiro minuto, com passe do brasileiro Hernani, ex-Atlhetico, e o segundo foi após passe de Inglese.