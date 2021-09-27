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Gerson vira alvo de jogadores do Olympique de Marseille: 'Quando você vai começar a correr?'

Volante brasileiro ex-Flamengo discutiu com Guendouzi em derrota para o Lens, e é considerado o protegido de Sampaoli na equipe francesa...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 19:32
Crédito: NICOLAS TUCAT / AFP
Segundo o jornal francês 'L'Équipe', o Olympique de Marseille estaria com um grande problema em seu vestiário. Um grupo de jogadores da equipe está insatisfeito com Gerson, volante brasileiro ex-Flamengo, considerado por eles o protegido do treinador, Jorge Sampaoli.
Veja a tabela do FrancêsO estopim para a confusão entre o grupo de jogadores do Olympique de Marseille e Gerson teria ocorrido neste domingo, na derrota da equipe para o Lens, por 3 a 2. No jogo, o brasileiro foi confrontado pelo volante Mattéo Guendouzi.
- Quando você vai começar a correr? - questionou Mattéo Guendouzi ao jogador brasileiro, que foram separados por Payet, autor dos dois gols do Marseille na derrota.
O 'L'Équipe' informa que os jogadores do Olympique de Marseille estão insatisfeitos com o fato de Jorge Sampaoli não tirar o jogador brasileiro de campo, mesmo quando ele, de acordo com o jornal francês, não está fazendo uma boa partida.
Gerson deixou o Flamengo pelo valor de 22 milhões de euros (R$ 137,5 milhões na cotação atual da moeda) e, desde que chegou no Olympique de Marseille, marcou um gol com a camisa da equipe francesa.

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