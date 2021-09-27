Gerson vira alvo de jogadores do Olympique de Marseille: 'Quando você vai começar a correr?'

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Segundo o jornal francês 'L'Équipe', o Olympique de Marseille estaria com um grande problema em seu vestiário. Um grupo de jogadores da equipe está insatisfeito com Gerson, volante brasileiro ex-Flamengo, considerado por eles o protegido do treinador, Jorge Sampaoli.

Veja a tabela do FrancêsO estopim para a confusão entre o grupo de jogadores do Olympique de Marseille e Gerson teria ocorrido neste domingo, na derrota da equipe para o Lens, por 3 a 2. No jogo, o brasileiro foi confrontado pelo volante Mattéo Guendouzi.

- Quando você vai começar a correr? - questionou Mattéo Guendouzi ao jogador brasileiro, que foram separados por Payet, autor dos dois gols do Marseille na derrota.

O 'L'Équipe' informa que os jogadores do Olympique de Marseille estão insatisfeitos com o fato de Jorge Sampaoli não tirar o jogador brasileiro de campo, mesmo quando ele, de acordo com o jornal francês, não está fazendo uma boa partida.