Gerson marca, mas Olympique Marseille sofre virada do Brest

O Olympique Marseille foi derrotado pelo Brest por 2 a 1 pelo Campeonato Francês no Vélodrome. A equipe de Sampaoli abriu o placar com Gerson, mas cometeu erros decisivos, sofreu a virada para a equipe visitante e desperdiçou chances de pontuar na rodada.No início da primeira etapa, Gerson foi encontrado livre dentro da área e bateu para ótima defesa de Bizot. Aos 18 minutos, De La Fuente recebeu passe na entrada da área, mas finalizou fraco para outra intervenção do goleiro. Aos 28, o meia brasileiro tabelou com Payet, infiltrou na área e abriu o placar para o Olympique Marseille.
VACILOS DO MARSEILLENo início da segunda etapa, o Brest arrumou um pênalti após Kamara bloquear uma finalização com os braços e Faivre converteu a cobrança para empatar o duelo fora de casa. Aos 19 minutos, Guendouzi recebeu um passe livre de marcação dentro da área, bateu de primeira, mas sem direção para o gol.
Aos 25 minutos, o Brest armou um ataque rápido, Honorat tabelou com Le Douaron e soltou uma bomba para virar a partida. Aos 32, Gerson aproveitou uma trapalhada da defesa do adversário após cruzamento da direita, mas finalizou de carrinho para fora. Aos 35, os visitantes chegaram com Cardona recebendo passe dentro da área e batendo para defesa de López.