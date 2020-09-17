Gerson Magrão é suspenso por dois jogos pelo STJD

Na tarde desta quinta-feira, o STJD suspendeu o meia Gerson Magrão por duas partidas. A pena é referente a expulsão do atleta na Copa do Nordeste, quando foi expulso diante do Ceará.Inicialmente, a pena do meio-campista foi de quatro jogos, mas o Vitória recorreu da decisão e conseguiu a redução pela metade.

Devido ao término da Copa do Nordeste e a eliminação do Leão na Copa do Brasil, Gerson Magrão precisa cumprir a pena nos torneios da CBF. Sendo assim, ele não poderá jogar nos jogos contra o CSA e Operário-PR. Diante do Oeste, ele fica de fora por conta da suspensão automática do terceiro cartão amarelo.