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Gerson e Payet brilham e Olympique de Marseille vence o PAOK na Liga Conferência; ex-Flamengo é expulso no fim

Time de Jorge Sampaoli sai na frente nas quartas de final do novo torneio da Uefa, mas não terá meio-campista brasileiro no jogo de volta, na casa da equipe grega...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 18:55
PUSKÁS QUE PARIUNo fim da etapa inicial, em jogada ensaiada, os franceses ampliaram o marcador. Ünder cobrou escanteio para a entrada da área e Payet bateu de primeira para mandar a bola na gaveta do goleiro Alexandros Paschalakis para fazer um golaço, sem chances de defesa.
DESCONTOUPrecisando diminuir a vantagem francesa, o PAOK marcou com Omar El Kaddouri no início do segundo tempo. Os gregos roubaram bola no campo de ataque e o camisa 7 com Zivkovic para bater no alto de Mandanda e balançar as redes para o time de Razvan Lucescu.
EXPULSOUUm dos destaques da partida, o brasileiro Gerson levou cartão vermelho no fim do jogo. Nos acréscimos, o ex-jogador do Flamengo parou contra-ataque com falta em cima de Mitrita e levou o segundo cartão amarelo. O camisa 8, desta forma, está suspenso para o segundo jogo.
+ Redação do LANCE! opina sobre quem é o sucessor ideal para Tite na Seleção Brasileira: confira!
SEQUÊNCIA​Olympique de Marseille e PAOK agora se enfrentam novamente na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da ConferenceLeague. O duelo será no Estádio Toumba, casa do time grego, às 16h (de Brasília). Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Feyenoord e Slavia Praha.
Crédito: PayeteGersonforamosgrandesnomesdoOlympiquedeMarseillenotriunfosobreoPAOK(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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