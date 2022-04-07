Gerson e Payet brilham e Olympique de Marseille vence o PAOK na Liga Conferência; ex-Flamengo é expulso no fim

PUSKÁS QUE PARIUNo fim da etapa inicial, em jogada ensaiada, os franceses ampliaram o marcador. Ünder cobrou escanteio para a entrada da área e Payet bateu de primeira para mandar a bola na gaveta do goleiro Alexandros Paschalakis para fazer um golaço, sem chances de defesa.

DESCONTOUPrecisando diminuir a vantagem francesa, o PAOK marcou com Omar El Kaddouri no início do segundo tempo. Os gregos roubaram bola no campo de ataque e o camisa 7 com Zivkovic para bater no alto de Mandanda e balançar as redes para o time de Razvan Lucescu.

EXPULSOUUm dos destaques da partida, o brasileiro Gerson levou cartão vermelho no fim do jogo. Nos acréscimos, o ex-jogador do Flamengo parou contra-ataque com falta em cima de Mitrita e levou o segundo cartão amarelo. O camisa 8, desta forma, está suspenso para o segundo jogo.

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SEQUÊNCIA​Olympique de Marseille e PAOK agora se enfrentam novamente na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da ConferenceLeague. O duelo será no Estádio Toumba, casa do time grego, às 16h (de Brasília). Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Feyenoord e Slavia Praha.