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Gerson é criticado pela imprensa francesa após empate do Olympique de Marseille: 'Começa a dar pena'

Meio-campista brasileiro foi acusado de não contribuir ao jogo do Olympique de Marseille por jornais franceses...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 16:29

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 16:29

Crédito: DENIS CHARLET / AFP
A imprensa francesa criticou o meio-campista brasileiro Gerson, ex-Flamengo, após o empate em 0 a 0 entre Olympique de Marseille e Metz. A atuação do jogador, classificada como 'novamente decepcionante', foi muito julgada pelo jornal 'L'Equipe'.>>> Veja a tabela do Francês <<<
Ao dar notas aos jogadores da partida deste domingo, o 'L'Equipe' concedeu um 3 para Gerson. O brasileiro foi muito criticado pelo jornal, que classificou a sua atuação como 'novamente decepcionante'.
- O brasileiro começa a dar pena, com mais uma prestação de uma grande infelicidade. Ele não dá velocidade ao jogo, contribui pouco na organização ofensiva, não aparece entre as linhas quando está mais alto e assiste os contra-ataques adversários - publicou o jornal.
Gerson foi considerado o destaque negativo do Olympique de Marseille na partida, e também foi informado pelo jornal que o meio-campista foi vaiado pela torcida no Orange Vélodrome.
- Houveram algumas recuperações de bola para salvar seu saldo, mas também teve uma desconcentração impressionante como na perda de bola aos 50'. Substituído por Harit (65'), o antigo jogador do Flamengo recebeu sonoras vaias do Vélodrome - concluiu o L'Equipe.
Convocado para a Seleção Brasileira, Gerson estará disponível para os confrontos contra a Colômbia, nesta quinta-feira, e Argentina, no dia 16 de novembro.
O Olympique de Marseille entra em campo no dia 21 de novembro, às 16:45h (de Brasília), contra o Lyon pela Ligue 1.

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