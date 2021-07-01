Gerson é apresentado como reforço do Olympique Marseille

Crédito: Gerson chega ao Olympique Marseille (Divulgação/Olympique de Marselha

Gerson foi apresentado como novo reforço do Olympique Marseille para a temporada 2021/2022. O brasileiro, que assinou contrato por cinco anos, deve iniciar os treinamentos com o técnico Jorge Sampaoli nas próximas semanas e não deve participar dos Jogos Olímpicos pelo Brasil.Em comunicado, a equipe francesa destacou as principais características do meio-campista e como o atleta de 24 anos pode ser útil no elenco.

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- Meia versátil canhoto, rápido, dotado de uma técnica acima da média, o que lhe dá uma facilidade natural para se projetar, tem uma boa visão de jogo e capacidade técnica. Forte defensivamente e tem uma finalização extraordinária.