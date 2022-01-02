  • Gerson dá duas assistências, e Olympique de Marselha bate o Chauvigny pela Copa da França
Gerson dá duas assistências, e Olympique de Marselha bate o Chauvigny pela Copa da França

LanceNet

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 18:55

O Olympique de Marselha garantiu vaga na próxima fase da Copa da França ao bater o Chauvigny neste domingo. Fora de casa, a equipe de Jorge Sampaoli bateu o time da terceira divisão francesa por 3 a 0, com gols de Milik, Under e Harit, com direito a duas assistências do meio-campista Gerson.
Melhor tecnicamente, a equipe do Marselha dominou a partida do início ao fim. A equipe de Jorge Sampaoli abriu o placar aos 29 minutos, com o atacante polonês Milik, após assistência do zagueiro brasileiro Luan Peres. A equipe da casa ofereceu pouco perigo ao gol de Mandanda na etapa inicial.
+ Messi testa positivo para Covid-19 e não joga pela Copa da França
Ainda no primeiro tempo, o Olympique de Marselha chegou ao segundo gol, com o turco Cengiz Under com assistência do meia Gerson, ex-Flamengo, que começou a partida como titular. No fim do jogo, ainda deu tempo do Marselha ampliou com Amine Harit, após nova assistência do brasileiro.
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

