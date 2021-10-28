Gerson dá assistência, e Olympique Marseille arranca empate com Nice

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O Olympique Marseille arrancou um empate em 1 a 1 com o Nice nesta quarta-feira, no Stade de l'Aube, em Troyes (FRA), em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Francês. Amine Gouiri abriu o placar, e Payet deixou tudo igual, com assistência do brasileiro Gerson. No último dia 22 de agosto, o duelo foi interrompido aos 30 minutos do segundo tempo devido a problemas envolvendo a torcida do time da casa contra os jogadores comandados por Jorge Sampaoli. A partida foi remarcada para um campo neutro e com portões fechados.

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Pivô da polêmica na ocasião, Payet, que jogou de volta uma garrafa atirada pela torcida dos Aiglons, impediu a vitória do Nice aos 42 minutos do segundo tempo, após receber do ex-volante do Flamengo e acertar o ângulo direito de Walter Benítez. O brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, também esteve em campo pelo time de Marselha.