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futebol

Gerson dá assistência, e Olympique Marseille arranca empate com Nice

Brasileiro serviu Payet para selar igualdade em Troyes, em duelo adiado devido à polêmica envolvendo a torcida do time da casa contra os jogadores comandados por Jorge Sampaoli...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 21:24

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 21:24
Crédito: Reprodução / Twitter
O Olympique Marseille arrancou um empate em 1 a 1 com o Nice nesta quarta-feira, no Stade de l'Aube, em Troyes (FRA), em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Francês. Amine Gouiri abriu o placar, e Payet deixou tudo igual, com assistência do brasileiro Gerson. No último dia 22 de agosto, o duelo foi interrompido aos 30 minutos do segundo tempo devido a problemas envolvendo a torcida do time da casa contra os jogadores comandados por Jorge Sampaoli. A partida foi remarcada para um campo neutro e com portões fechados.
Veja a tabela e a classificação do Campeonato Francês
Pivô da polêmica na ocasião, Payet, que jogou de volta uma garrafa atirada pela torcida dos Aiglons, impediu a vitória do Nice aos 42 minutos do segundo tempo, após receber do ex-volante do Flamengo e acertar o ângulo direito de Walter Benítez. O brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, também esteve em campo pelo time de Marselha.
O próximo desafio do Nice, terceiro colocado, com 20 pontos, é contra o Angers, no próximo domingo, às 9h (de Brasília). No mesmo dia, o Olympique, que tem 19 pontos, visita o Clermont no mesmo dia, às 16h45.

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