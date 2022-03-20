Gerson dá assistência e Olympique de Marselha vence Nice pelo Campeonato Francês

O Olympique de Marselha venceu o Nice por 2 a 1 em casa pela 29ª rodada do Campeonato Francês. Mesmo com a vitória, a equipe de Jorge Sampaoli segue na vice-colocação, atrás do PSG, que lidera com 12 pontos de vantagem.> Veja a tabela do Campeonato Francês

OLYMPIQUE PRESSIONAO Olympique de Marselha dominou na primeira etapa e criou as melhores chances. O gol, porém, só saiu nos acréscimos antes do intervalo. Aos 49 minutos, Milik converteu cobrança de pênalti.

GERSON GARÇOMNo segundo tempo, o Olympique ainda conseguiu ampliar a vantagem no placar. Aos 44 minutos, Gerson tocou para Bakambu marcar o segundo do jogo. Mais uma atuação decisiva do brasileiro.

NICE DIMINUINos acréscimos, o Nice ainda chegou a diminuir a vantagem no placar, mas não conseguiu evitar a derrota. Aos 47 minutos, Lemina marcou para a equipe.

SEQUÊNCIAO Olympique de Marselha enfrenta o Saint-Étienne no domingo, pela próxima rodada do Campeonato Francês. Enquanto no Nice joga com o Rennes, também no domingo.