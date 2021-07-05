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futebol

Gerson comenta conversa com Sampaoli antes de chegar ao Olympique de Marseille; veja vídeo

Novo contratado do Olympique de Marseille revelou como foi a conversa com o técnico argentino antes de chegar na França para formalizar o vínculo com o clube
...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 15:38
Recém contratado como novo meio-campista do Olympique de Marseille, o brasileiro Gerson, ex-Flamengo, comentou sobre a sua conversa com o treinador da equipe, Jorge Sampaolli, para fechar o seu vínculo com a equipe francesa.

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