Gerson comenta conversa com Sampaoli antes de chegar ao Olympique de Marseille; veja vídeo

Recém contratado como novo meio-campista do Olympique de Marseille, o brasileiro Gerson, ex-Flamengo, comentou sobre a sua conversa com o treinador da equipe, Jorge Sampaolli, para fechar o seu vínculo com a equipe francesa.
Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:38
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