Gerrard sobre Suárez no Liverpool: 'Ele não respeitava ninguém'

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Steven Gerrard, ídolo do Liverpool e atual técnico do Glasgow Rangers, afirmou ter ficado surpreso com a intensidade de Luis Suárez nos treinos, em entrevista à “BBC”. Ele afirmou que o uruguaio tinha um perfil “brigador” nas sessões de trabalho e que não se preocupava com outros atletas que possuíam grande história em Anfield.

- Muitos atacantes com quem costumávamos assinar, respeitavam jogadores como Jamie Carragher, mas ele (Suárez) não respeitava ninguém nos treinamentos. Em um bom sentido. Ele ia contra seus companheiros, lutava contra eles, erguia os cotovelos e eu pensei: “Isso não é o que se vê normalmente em um treino”. Geralmente se vê muito respeito, mas Suárez esmagava qualquer um e colocava qualquer defesa na parede.