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futebol

Gerrard sobre Suárez no Liverpool: 'Ele não respeitava ninguém'

Ídolo dos Reds e atual técnico do Glasgow Rangers disse tem se surpreendido com intensidade do atacante uruguaio nos treinamentos contra os companheiros...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 13:26

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 13:26
Crédito: AFP
Steven Gerrard, ídolo do Liverpool e atual técnico do Glasgow Rangers, afirmou ter ficado surpreso com a intensidade de Luis Suárez nos treinos, em entrevista à “BBC”. Ele afirmou que o uruguaio tinha um perfil “brigador” nas sessões de trabalho e que não se preocupava com outros atletas que possuíam grande história em Anfield.
- Muitos atacantes com quem costumávamos assinar, respeitavam jogadores como Jamie Carragher, mas ele (Suárez) não respeitava ninguém nos treinamentos. Em um bom sentido. Ele ia contra seus companheiros, lutava contra eles, erguia os cotovelos e eu pensei: “Isso não é o que se vê normalmente em um treino”. Geralmente se vê muito respeito, mas Suárez esmagava qualquer um e colocava qualquer defesa na parede.
O ex-meio-campista também disse que sabia que o uruguaio se tornaria um dos principais jogadores para o Liverpool. Suárez foi contratado do Ajax para os Reds em ao longo de três temporadas foi responsável por marcar 82 gols e dar 47 assistências ao longo de 133 partidas antes de se transferir para o Barcelona.

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